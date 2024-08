Pedullà: “Rodri Sanchez verso il Como”

Rodri Sanchez, mezzala spagnola classe 2000, si avvicina a grandi passi al Como. La società lariana è da tempo sulle tracce del centrocampista del Betis Siviglia. Tuttavia non era mai riuscita effettivamente ad affondare il colpo per il calciatore che, in passato, era stato accostato anche alla Juventus. Ora il passaggio dal Betis al Como si fa sempre più probabile.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la situazione nei giorni scorsi avrebbe trovato una via di soluzione. Per questo motivo, il Como sarebbe ormai vicino all’acquisto del calciatore dalla formazione andalusa. Nell’ultima stagione Rodri ha giocato 32 gare, segnando 2 reti e servendo 3 assist.