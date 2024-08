Tradimento Ducati, l’attacco di Valentino Rossi: e Marquez gongola ancora

Valentino Rossi ha parlato della decisione della Ducati di ingaggiare Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha vinto un duello molto importante.

La decisione della Ducati di affidare una moto ufficiale a Marc Marquez ha fatto discutere molto all’interno del mondo dei motori. Il pilota spagnolo – attualmente alla guida di una moto cliente – sta disputando una buona stagione, ma non è più in lotta per il titolo mondiale da diversi anni. Ha avuto qualche problema fisico e sembra in calo, anche se il talento non è mai scomparso. Marquez salirà in sella ad una Ducati ufficiale nel 2025, ma la scelta del team di Borgo Panigale è destinata a far discutere anche in futuro.

Valentino Rossi, ex pilota ufficiale e nove volte campione del mondo, ha commentato l’ingaggio di Marc Marquez in maniera piuttosto polemica. È evidente che il pilota di Tavullia avesse in mente altri piloti per la moto ufficiale, secondo lui più meritevoli di dividere il box con Pecco Bagnaia.

Il ‘Dottore’ ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Équipe, nel corso della quale ha commentato il passaggio di Marc Marquez da una Ducati cliente a quella ufficiale nel 2025. I rapporti tra Marquez e Rossi sono sempre stati pessimi ma sono peggiorati dopo l’accaduto del Mondiale 2015 dove di fatto Marquez costò il titolo a Valentino.

Rossi-Marquez, attacco del ‘Dottore’ alla Ducati

Molti si chiedono come mai la Ducati non abbia promosso Jorge Martín nel team ufficiale. Il pilota spagnolo è in lotta per il mondiale da un paio di anni e quest’anno sembra finalmente essere in grado di battere Bagnaia. La decisione della Ducati di portare Marquez nel team ufficiale ha scatenato la rabbia del team Pramac, che non ha prolungato l’accordo con la casa di Borgo Panigale. Si tratta di una decisione drastica, condivisa anche da Valentino Rossi.

Valentino ha criticato con forza la scelta della Ducati di assegnare a Marquez una moto ufficiale nel 2025: “La Ducati aveva un sistema interessante, con una piramide che permetteva ai piloti di progredire. È stato fatto con Pecco, ma adesso toccava a uno tra Martín e Bezzecchi, invece gli è stato preferito Marc. È normale che si sentano traditi, da un momento all’altro hanno smesso di contare, non mi sorprende che considerino la scelta di Marquez uno scherzo”.

Rossi ha spiegato che la decisione di far salire Marquez su una Ducati ufficiale nel 2025 ha causato la rottura con Pramac. Il team di Paolo Campinoti, infatti, ha firmato un contratto pluriennale con Yamaha e, in questo modo, il team giapponese avrà nuovamente una moto satellite in pista.

Rossi ha commentato anche il presente e il futuro di Bagnaia: “Pecco sta facendo la differenza, è pronto. Ha vinto due mondiali, sta lottando per portare a casa il terzo e non aveva bisogno della presenza di Marquez per dimostrare di essere il numero uno”.