ESCLUSIVA SI Pedullà: “Brescianini al Napoli per 12 milioni. Folorunsho: la situazione con Lazio e Fiorentina”

Nuovi aggiornamenti sul centrocampista del Frosinone, classe 2000, Marco Brescianini. Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà in merito all’affare che lo porterà a vestire la maglia azzurra: “Va al Napoli per 12 milioni” – riferisce – “operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore le visite, un’operazione scandita da settimane”.

Quella di 12 milioni è poi la stessa valutazione che il Napoli fa di Folorunsho, destinato a lasciare il club azzurro: “Forse già da domani la trattativa potrebbe avere un impulso con la Lazio molto interessata e che ha il totale gradimento del calciatore. La Fiorentina è sullo sfondo” – conclude Pedullà.