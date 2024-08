Juve, Thiago Motta vuole un difensore: il piano di Giuntoli

Jean-Clair Todibo sembrava essere il profilo perfetto per rinforzare la retroguardia bianconera e invece il West Ham ha superato la Juventus raggiungendo un accordo con il Nizza dopo settimane di trattativa senza mai arrivare ad una conclusione.

Thiago Motta, allenatore bianconera, ha espressamente chiesto un difensore centrale: con Daniele Rugani ormai da considerare un esubero per l’italo-brasiliano, restano quattro calciatori di ruolo in quella zona di campo. Bremer, Danilo, Federico Gatti e Juan Cabal.

Soltanto l’ex Torino è l’unico “centrale” in rosa, con il capitano della Juve e gli ex Frosinone e Verona che possono anche essere utilizzati sulle fasce. In rosa attualmente ci sono anche Tiago Djaló e Facundo Gonzalez, con il Football Director, Cristiano Giuntoli al lavoro per trovare una soluzione per entrambi!

Le priorità sul calciomercato sono attualmente Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, con la dirigenza piemontese che proverà a chiudere nei prossimi giorni entrambe le operazioni.