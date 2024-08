Milan, Fofana si avvicina? Salta il Gamper con il Monaco

Non c’è nessun infortunio, ma solo una trattativa di mercato che si fa sempre più intensa, dietro la mancata convocazione di Youssouf Fofana da parte del Monaco per l’amichevole dei monegaschi contro il Barcellona.

La squadra di Adolf Hutter stasera sarà di scena all’Estadio Olimpico di Montjuic, dove si giocherà il classico “Trofeo Gamper”. E il mediano francese, che nell’ultimo Europeo, è stato una riserva di lusso nella Francia di Didier Deschamps non sarà presente perché la lunga trattativa col Milan prosegue.

Fofana e il Milan, il tassello mancante

I rossoneri hanno bisogno del rinforzo a centrocampo. Un mediano che garantisca filtro e geometrie. Un profilo che manca da diverso tempo, almeno dai tempi dello scudetto per il Milan. Praticamente da quando i rossoneri hanno dato l’addio a Franck Kessié, che giocava in una posizione ibrida ma garantiva dinamismo e fisicità. Il problema si è poi accentuato con l’addio di Sandro Tonali, che ha lasciato un vuoto in mezzo.

Fofana sembra quindi il profilo giusto per riempire questo vuoto, ma il Milan vuole farlo al costo più basso possibile. La formazione rossonera ha il gradimento del calciatore che si trasferirebbe in rossonero anche a scadenza qualora l’affare non si concretizzasse ora e ci fossero poi le condizioni tra un anno. E su questa preferenza il Milan starebbe facendo leva. Leva che la mancata convocazione per la sfida di stasera in Catalogna sembra funzionare.

I due club stanno lavorando ad un’intesa che riesca a soddisfare tutte le parti in causa. Un accordo a metà strada tra le esose richieste monegasche e le necessità di cassa rossonere.