Nuovo trionfo Djokovic, c’è l’annuncio: ora è davvero possibile

Colpo di scena Djokovic, c’è l’annuncio che sorprende i tifosi: notizia clamorosa dopo l’oro olimpico, adesso è possibile

Novak Djokovic è ancora al culmine della gioia e dell’emozione. Dopo una prima parte di annata in chiaroscuro, l’aver raggiunto il suo più grande obiettivo, l’oro alle Olimpiadi di Parigi sulla sacra terra del Roland Garros ha ripagato il serbo di tutti i sacrifici e le delusioni dei mesi precedenti.

Da qui in avanti tutto ciò che otterrà sarà un di più rispetto a quello che era chiaramente il successo più ambito dal numero 2 al mondo. Ancora ai box per un meritato periodo di pausa dopo il trionfo straordinario di Parigi, voluto, sudato e meritato, Djokovic avrebbe potuto approfittare dei tornei sul cemento nordamericano per riconquistare quel primo posto nel ranking oggi più vicino, grazie al crollo improvviso di Sinner a Montreal.

A Cincinnati però Djokovic non ci sarà e darà a Jannik l’opportunità di allungare nuovamente in classifica. D’altronde, per chi ha vinto tutto nella propria carriera, conquistando ogni tipo di premio e riconoscimento, non sarà una settimana in più o in meno al numero uno del ranking a fare la differenza. In questo momento sembra chiaro che le ambizioni del serbo puntino a tutt’altro che non alla classifica. La conferma ulteriore arriva anche da chi lo conosce bene.

Djokovic può farcela, l’annuncio non lascia spazio a dubbi

Per il più vincente di tutti i tempi, ormai anche i Masters 1000 sono impegni di relativa importanza. Vinto anche l’oro olimpico, Djokovic punta quasi esclusivamente i tornei dello Slam. Anche per questo motivo è probabile che possa tornare di nuovo protagonista nell’ultimo major dell’anno, lo US Open, in programma dalla fine di agosto.

Uno Slam che, nonostante il trionfo parigino, lo vedrà ancora una volta tra i favoriti. Almeno questo è il pensiero di Sam Querrey, ex tennista americano. Intervistato da Tennis Channel, l’ex top 20 ha parlato apertamente di Djokovic, rilasciando dichiarazioni importanti e per certi versi sorprendenti.

Per l’ex numero 11 al mondo non ci sono infatti molti dubbi. Dopo un trionfo come quello parigino, era naturale che Nole si prendesse un periodo di pausa per riprendersi. Tornare in campo subito avrebbe dimezzato il gusto della vittoria alle Olimpiadi e probabilmente lo avrebbe anche esposto a possibile brutte figure. A New York però non mancherà e sarà sicuramente tra i papabili per la vittoria finale. Questo è almeno il convincimento di Querrey: “Sono sicuro che sarà pronto per gli US Open, sarà rilassato e quindi ancora più pericoloso per gli altri. Secondo me potrà fare davvero bene“.

Sintetizzato, stando alle previsioni di Querrey, Djokovic partirà nell’ultimo Slam dell’anno tra i due-tre favoriti del torneo, forse secondo al solo Alcaraz per la vittoria finale. E considerando come era cominciato questo 2024, anche questo è un grande successo per quello che, a detta di molti, deve essere considerato il ‘GOAT’ del tennis.