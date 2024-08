Ansia Marquez, paura per il suo futuro: brividi dopo l’annuncio

Marc Marquez nei guai, mazzata tremenda: l’annuncio gela i tifosi. Il duro percorso di recupero del catalano potrebbe subire un intoppo

Non è semplice per un campione sportivo ripristinare i propri livelli di assoluta eccellenza a seguito di un grave infortunio. Il fisico di un atleta di questo calibro corre sempre il rischio di subire danni che lasciano profondi segni. Ciò vale anche per Marc Marquez: pare infatti stia ancora soffrendo a causa dell’infortunio al braccio destro subito nel 2020. Un’ombra che sembra aleggiare ancora pesantemente sul presente e sul futuro del pilota iberico.

Oscar Haro ha recentemente rilasciato dichiarazioni che fanno emergere perplessità sulla condizione fisica di Marc Marquez, uno dei piloti più iconici e vincenti della storia delle due ruote. Haro, che ha trascorso anni come direttore sportivo della LCR Honda, lavorando fianco a fianco con alcuni dei più grandi talenti del motociclismo, conosce ogni sfumatura di questo sport.

In una recente intervista a ‘Motosan.es’, Haro ha espresso la sua preoccupazione per la condizione del braccio destro di Marquez, infortunato gravemente nel 2020 durante una caduta a Jerez de la Frontera. Da quel fatidico giorno, il campione spagnolo ha affrontato una serie di interventi chirurgici e riabilitazioni che, sebbene gli abbiano permesso di tornare in pista, non sembrano aver risolto completamente i problemi. “Il braccio non funziona come dovrebbe, non lo appoggia ancora e questo gli è costato molto, tra cadute, time attack e passo” ha dichiarato Haro, sottolineando come questi problemi fisici abbiano compromesso le recenti prestazioni di Marquez.

MotoGp, che affronto per Marc Marquez

Nonostante il passaggio del pilota alla squadra Factory Ducati per il 2025 e la sua straordinaria esperienza e talento, i risultati recenti non sono stati all’altezza delle aspettative. Mentre Jorge Martin ed Enea Bastianini, gli ex principali contendenti per la sella della Ducati, continuano a impressionare, Marquez sembra faticare a mantenere il passo.

Nell’ultimo Gran Premio di Silverstone che le difficoltà sono emerse con maggiore chiarezza: l’otto volte campione del mondo non è mai riuscito a trovare il ritmo per competere con i migliori, che guidavano tutti la nuova GP24. Un dettaglio che non è sfuggito ad Haro, il quale ha sottolineato come la superiorità delle GP24 rispetto alla GP23 sia evidente, ma che il problema di fondo risiede nelle condizioni fisiche di Marquez.

“È chiaro che la GP24 sia un passo avanti rispetto alla GP23. Però posso dire che ho visto Marc con molte difficoltà questo fine settimana, non solo con la moto ma anche per motivi personali. C’è una telecamera sulla moto di Marc da cui si vede che in curva non si difende ancora bene” ha aggiunto Haro, puntando l’attenzione su un aspetto tecnico che potrebbe passare inosservato ai meno esperti, ma che è cruciale per capire le difficoltà di Marquez.

Le parole di Oscar Haro suonano come un campanello d’allarme per tutti i fan di Marquez. Se il braccio del campione spagnolo non dovesse migliorare rapidamente, il sogno di riconquistare il titolo potrebbe allontanarsi definitivamente. Parole che preoccupano tutti i fan, c’è ansia per il futuro di Marquez.