L’improvvisa rinuncia di Djokovic: non se lo aspettava nessuno

Arriva un’improvvisa rinuncia da parte di Novak Djokovic. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa. E’ ufficiale

Sono settimane di gloria, dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi per Novak Djokovic. Il tennista serbo è riuscito a coronare il suo sogno di vincere l’unico grande torneo che gli mancava e ora si sta godendo il meritato riposo.

Prima del trionfo parigino non è stato un anno facile per Djokovic che ha dovuto fronteggiare diversi acciacchi fisici oltre a dover fare i conti da una parte con l’avanzare dell’età e dall’altra con l’ascesa dei nuovi fenomeni della disciplina come Sinner e Alcaraz. Per cancellare il 2024 da incubo aveva un solo obiettivo: vincere l’oro a Parigi. La preparazione in vista di quel torneo era stata mirata. Anche Wimbledon seppur concluso con la finale era stato propedeutico all’approdo ai Giochi Olimpici al massimo della forma possibile.

Dopo esser stato celebrato dall’intera Serbia, Nole adesso si sta godendo qualche giorno di relax ed è arrivata l’ufficialità della sua rinuncia a un impegno imminente.

Mossa a sorpresa di Djokovic, il serbo dà forfait: i dettagli

L’ex numero uno al mondo, infatti, ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di Cincinnati. Il torneo rappresentava l’ultimo Test in vista dello US Open, al via a fine mese a New York. Ha prevalso, in Djokovic, la necessità di dover recuperare completamente le energie dopo l’impresa parigina e trascorrere del tempo in relax con la famiglia che lo ha sostenuto da vicino anche alle Olimpiadi

Il serbo non sembra preoccupato di doversi confrontare con il cemento, fiducioso di potersi adattare rapidamente su ogni superficie come dimostrato più volte in carriera. Nonostante l’assenza di match di preparazione all’ultimo Slam della stagione, gli US Open che potrebbero essere un altro grande obiettivo per il fuoriclasse serbo.

Il prossimo che ha in testa Nole, infatti, è quello di vincere un altro Slam per arrivare al record assoluto di tornei Major vinti in carriera, superando quello ancora detenuto da Margaret Court. Intanto rischia però di perdere il secondo posto nel ranking ATP. Infatti se Alcaraz riuscisse a raggiungere almeno i quarti di finale a Cincinnati, il sorpasso sarebbe compiuto.

Una grande opportunità e un risultato alla portata per lo spagnolo che può superare, potenzialmente, anche Jannik Sinner in vetta alla classifica Race, quella che decreta gli otto qualificati alle Finals di Torino, evento al quale l’azzurro ha già ottenuto l’accesso con quattro mesi di anticipo.