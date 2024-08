Zanardi da paura: la foto che lascia tutti senza fiato

Alex Zanardi, l’ultima foto ha lasciato tutti senza fiato sui social. Emozione tra gli appassionati di tutto il mondo

Gli appassionati di motori o sport in generale non hanno mai dimenticato Alex Zanardi, probabilmente uno degli sportivi più amati di sempre in Italia. Le sue condizioni attuali continuano a destare preoccupazione tra i fan che vorrebbero saperne di più su come realmente stia, a quattro anni dall’incidente in handbike in cui si è scontrato con un camion.

Lì è terminata la sua lunga carriera da sportivo. La prima da pilota e la seconda da campione di handbike. Si era reinventato dopo che era stato costretto a interrompere, più di venti anni fa, la prima a causa di un altro incidente che gli è costato l’amputazione delle gambe.

Le caratteristiche che più di tutte hanno contraddistinto Zanardi nella sua vita sono state l’ottimismo e la resilienza, il non arrendersi mai davanti a queste tragedie della vita. Alex aveva sempre un pensiero positivo e una parola di conforto per chi aveva subito la sua stessa sorte. Non esitava a contattarli in prima persona o addirittura invitarli nel suo team se si trattava di sportivi. Questo e tanto altro era e continua ad essere Alex Zanardi anche se sulle sue condizioni attuali non si sa granché.

Spunta una nuovo foto su Alex Zanardi: tifosi senza parole

Dopo l’uscita dall’ospedale avvenuta circa un anno dopo l’incidente, la famiglia ha voluto mantenere nel corso del tempo la massima riservatezza sulle sue condizioni, alla stregua di quanto sta avvenendo per un altro famoso ex collega ovvero Michael Schumacher.

In attesa di sapere qualcosa in più, nei giorni scorsi su X è stato celebrato l’anniversario di una celebre vittoria da parte di Alex Zanardi. Il 10 agosto del 1997, ovvero 27 anni fa, l’ex pilota vinse il Miller 200 a Mid-Ohio nel campionato CART. Un avvenimento che un utente ha celebrato sul profilo social, con tanto di foto di quel giorno storico. I fan di vecchia data hanno commentato e in molti si sono chiesti delle sue condizioni attuali.

27 years ago today, Alex Zanardi won the 1997 Miller 200 @ Mid-Ohio. pic.twitter.com/0ifqLwHgMj — Andrew (@Basso488) August 10, 2024

Zanardi resta una pietra miliare nella storia dello sport italiano e mondiale. Lo conferma il fatto che tanti dei fan che scrivono di lui sono stranieri. Tutti si saranno certamente emozionati a rivederlo alla guida di quella che è stata una monoposto vincente.