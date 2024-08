Boom Ferrari, i dati parlano chiaro: numeri da capogiro in Formula Uno

Il capo del Formula One Group ha diffuso pubblicamente alcuni dati strabilianti: merito anche della Ferrari

Sarà ‘merito’ del ritorno, giusto per qualche gara, di Max Verstappen nel mondo dei terrestri. Sarà perché per la prima volta da tanto tempo il dominio Red Bull, sufficiente comunque per portare il campione olandese sul tetto del mondo a fine anno, non è più totale come nel 2023. Oppure perché l’annunciato arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025 sta già producendo i suoi effetti benefici in termini di crescente interesse attorno alle gare della stagione in corso.

Tutte le opzioni potrebbero essere valide ma ciò che conta è il risultato finale: finalmente, dopo una contrazione degli ascolti e della partecipazione social degli utenti, la Formula 1 può sorridere.

Liberty Media ha infatti pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2024, quello conclusosi il 30 giugno. Il commento a quanto emerso è stato affidato proprio a Stefano Domenicali, il manager sotto la cui egida la Formula 1 conta di rivivere un’altra epoca di prosperità e grandi introiti.

Domenicali al settimo cielo: che dati per la Formula 1

“La stagione di F1 sta vivendo gare fenomenali, con sette vincitori diversi in quattordici gare e distacchi sempre più ridotti tra i concorrenti. I follower sui social media sono aumentati di oltre il 30% su tutte le piattaforme della F1 e nella prima metà della stagione abbiamo registrato 3,7 milioni di presenze alle gare con dieci sold out.”, ha sottolineato orgogliosamente l’ex Team Principal di Ferrari.

“La F1 Academy è partita alla grande nella sua prima stagione, e insieme alla Sprint, alla F2 e alla F3 sta portando un valore aggiunto ai nostri fan, ai promotori e agli sponsor“, ha concluso nel suo intervento il CEO di Liberty Media.

Gli ha fatto eco anche Greg Maffei,che ha sottolineato la crescita in un contesto da sempre foriero di grandi movimentazioni finanziarie. “La Formula 1 sta vivendo una stagione incredibile, con un coinvolgimento particolarmente elevato nei mercati in crescita. Cinque gare hanno già stabilito il record di spettatori in diretta negli Stati Uniti, non in un paese qualunque“, ha spiegato.

Se pensiamo che si respira già un’aria elettrica in vista dei primi giri che Sir Lewis Hamilton effettuerà a bordo della Ferrari appena finito il Mondiale 2024, gli investitori del Circus possono dormire sonni tranquilli. Il futuro appare roseo, anzi verde come i dollari che a milioni e milioni confluiranno nelle casse di chi detiene la proprietà di questo preziosissimo giocattolo.