È il giorno della Supercoppa europea: le probabili formazioni

E’ il giorno della Supercoppa europea. Sarà spettacolo a Varsavia. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni delle due squadre: esordio dal 1′, in casa atalantina, per Retegui, supportato da Lookman e De Ketelaere, considerando l’assenza di Koopmeiners per questioni di mercato. Il Real Madrid schiera il tridente delle grandi armi, con Vinicius, Mbappé e Rodrigo. In mediana da registrare l’assenza di Camavinga, che si è infortunato dopo uno scontro di gioco con Tchouameni proprio nella rifinitura.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Vinicius Jr, Mbappé, Rodrygo.