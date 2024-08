La Mercedes dimentica Hamilton: c’è la data per l’annuncio

Toto Wolff si è finalmente deciso, così la Mercedes è pronta a dimenticare per sempre Hamilton: annuncio ormai ad un passo

Lo scorso 1 febbraio il mondo della Formula 1 ha vissuto una giornata epocale. Perché proprio nessuno si sarebbe mai aspettato che Lewis Hamilton, dopo anni di grandi successi che lo hanno incoronato come il pilota più vincente della storia, potesse ‘tradire’ la sua Mercedes in questa maniera.

Tre anni di contratto con la Ferrari ed un mercato piloti, in vista del 2025, letteralmente stravolto. Da qui i dubbi di Carlos Sainz che solo recentemente ha deciso di sposare il progetto Williams, sbloccando una situazione assai spiacevole per parecchi piloti del paddock ‘bloccati’ dalla tardiva scelta del 29enne di Madrid.

A Maranello, però, c’è già fermento per un momento storico: quello nel quale il sette volte campione del mondo si vestirà di rosso ed entrerà nella nuova Ferrari, la monoposto che, dal 2025, in ogni modo dovrà cercare di tornare competitiva per vincere dopo quasi vent’anni di digiuno il Mondiale piloti.

Lo sa bene Hamilton, considerato dallo stesso Vasseur l’uomo giusto per rilanciare il progetto del Cavallino Rampante, affiancato a Charles Leclerc. Lo sanno bene in Mercedes, dove la decisione di Hamilton non è stata presa benissimo. Lo sa bene Toto Wolff che di frecciatine al 39enne di Stevenage non ne ha risparmiate negli ultimi mesi D’altronde vedere il suo campione prediletto finire con i grandi rivali non deve essere stato facile né piacevole.

Mercedes, scelto l’erede di Hamilton

Ma adesso il Team Principal di Mercedes ha le idee chiare, è convinto di quanto succederà nel 2025 nella Scuderia di Brackley. E nonostante il forte desiderio di vedere Max Verstappen al posto di Hamilton rimanga vivo per un futuro non troppo lontano, sarà un altro il pilota quello che affiancherà George Russell nel prossimo mondiale.

Compirà 18 anni solo il prossimo 25 agosto e una manciata di giorni dopo, secondo la rivista ‘Autosprint’, verrà ufficializzato il suo passaggio in Mercedes. Andrea Kimi Antonelli dopo aver convinto tutti nei test con la Mercedes nei mesi scorsi, è pronto al grande salto in Formula 1.

Viene infatti riportato come Wolff lo abbia scelto in via definitiva per il post Hamilton. Una decisione coraggiosa – non c’è che dire – vista l’età del ragazzo ed il sedile ingombrante e scomodo che andrà ad occupare. Pare che l’annuncio di Antonelli in Mercedes possa esserci il prossimo 1 settembre, a margine del GP di Monza di F1, in una sorta di omaggio al giovanissimo pilota bolognese. Max Verstappen, per il momento, rimarrà dov’è. Con tutta probabilità, il tormentone legato all’olandese potrebbe tornare a ripresentarsi nel 2026. Il presente della Mercedes, tuttavia, ha un nome ed un cognome, quello di Andrea Kimi Antonelli.