Marcell Jacobs, annuncio improvviso e fan in estasi: l’ha detto davvero

Arriva l’annuncio improvviso di Marcell Jacobs dopo la fine delle Olimpiadi: colpo di scena clamoroso, ecco cosa ha detto

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’atletica leggera non è riuscita a replicare quanto accaduto a Tokyo 2020. Nonostante qualche grande risultato la nostra squadra lo abbia portato a casa, grazie ai vari Battocletti, Andy Diaz e Furlani, sono mancati gli ori del Giappone. Di questi due portarono la firma Marcell Jacobs.

L’esperienza di Jacobs ad alti livelli nel mondo della velocità non finisce qui. Perché, se dopo tre anni di tanti bassi e pochissimi alti, di infortuni, cambiamenti professionali e di vita, è riuscito a Parigi a disputare gare più che onorevoli, migliorandosi sprint dopo sprint, vuol dire che il velocista italiano ha ancora qualcosa da dire e da dare all’atletica italiana.

E lo ha annunciato lo stesso due volte oro olimpico al termine di un’esperienza che rimarrà comunque estremamente formativa per lui, importante per il suo presente e per il suo futuro. Una tappa olimpica che potrà pure essere definitiva un fallimento, rispetto a quanto accaduto tre anni prima, ma che può al contempo servire da trampolino per rilanciare del tutto le sue ambizioni.

Jacobs non si arrende: arriva l’annuncio che tutti aspettavano

Lo aveva fatto intendere a caldo subito dopo la delusione del quinto posto nella finale dei 100 metri, chiusa con un tempo, 9.85, che gli avrebbe consentito di salire sul podio nelle finali del passato. Parigi è stata la sua seconda Olimpiade, ma probabilmente non l’ultima.

Perché anche se mancano ancora quattro anni a Los Angeles 2028 e i 30 anni sono dietro l’angolo, Marcell non ha alcuna intenzione di mollare. Vuole continuare a correre e vuole continuare a farlo ad altissimi livelli, consapevole che il suo fisico può ancora reggere e farlo arrivare al 2028 in condizioni tali da poter competere con Lyles, Tebogo, Thompson e tutti gli altri rivali dei Giochi parigini.

“Adesso sono più consapevole del mio potenziale“, ha scritto Jacobs su Twitter/X, sottolineando come il “duro lavoro” inizi da questo momento in poi, in vista dei suoi prossimi obiettivi. Con un’unica speranza che ha il sapore di una promessa: “Il meglio deve ancora venire“.

Parole che sono state salutate da molti suoi fan con grande entusiasmo. Con questa determinazione, non sarà difficile infatti ritrovare Jacobs tra i protagonisti della velocità già ai prossimi Mondiali di Tokyo che si disputeranno sulla stessa pista dove tre anni ha fatto la storia dell’atletica e dello sport italiano.