Percassi: “Koopmeiners? La giovane età fa fare errori”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Real Madrid, valido per Supercoppa. “Stanno accadendo serate incredibili per noi, stasera è un’altra grande emozione: giocare col Real è qualcosa di straordinario. Il calcio regala emozioni increduli, non c’è tempo di godersele e ci sono sempre nuove avventure: per queste partite c’è sempre un’emozione pazzesca, è difficile viverlo ma è unico. Essere qua oggi rappresenta una vittoria: giochiamo col club più importante al mondo. Speriamo di fare una buona figura”.

Sulle assenze il dirigente ha detto: “Sia per Scamacca che per Scalvini è molta sfortuna, sono due ragazzi fantastici. Koopmeiners? Per quanto riguarda Koop, siamo molto affezionati a lui, ci dispiace molto che non sia qui a fare quello che ha sempre fatto. Se si può ricucire? Noi vogliamo molto bene a lui, sappiamo cosa ha dato e cosa ha ricevuto: a volte si incappa in qualche errore vista la giovane età e questo è un esempio. Ma è un giocatore molto importante per noi, siamo molto affezionati a lui”.

Infine: “Non è nostra abitudine parlare, siamo sempre vicini alla squadra: parla il Mister, non ha bisogno di supporto in questo. Quando vedi questi grandi giocatori di fronte ti rendi conto del loro livello: ma l’Atalanta è qui per merito e faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi, che si meritano di confrontarsi coi più grandi