Campionato Primavera, si riparte domani con tre gare

Domani alle 17:30 riparte anche il Campionato di Primavera 1. Prenderà il via con le prime tre gare del calendario della 1^ giornata della stagione 2024/25 del torneo giovanile organizzato dalla Lega Serie A e trasmesso in diretta in esclusiva su Sportitalia.

Cesena-Fiorentina

Alle 17:30, il Cesena neo promosso ospiterà una grande protagonista del torneo Primavera come la Fiorentina. I bianconeri, allenati dall’ex giocatore del Modena Nicola Campedelli, lo scorso anno hanno conquistato la promozione dal torneo di Primavera 2.

I Viola, allenati da mister Daniele Galloppa, lo scorso anno hanno faticato nel torneo. Tuttavia, hanno vinto per l’ennesima volta nella storia della società viola la Coppa Italia Primavera battendo il Torino.

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Primavera TV.

Inter-Bologna

Alle 18 seguirà invece l’Inter Primavera all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sfiderà i pari età del Bologna. Due novità importanti in panchina per le due formazioni che parteciperanno alla UEFA Youth League. L’Inter, dopo l’addio di Christian Chivu alla panchina nerazzurra, ha promosso Andrea Zanchetta. Il 49enne tecnico ex calciatore di Vicenza e Chievo Verona, è all’Inter dal 2019 e ha scalato le categoria partendo dall’under 16. Una rinascita per lui che aveva in passato fallito l’occasione alla Primavera della Juventus.

Sulla panchina rossoblù invece ci sarà Claudio Rivalta. L’ex difensore è arrivato quest’anno sulla panchina dei giovani felsinei dalla Juventus under 17 con cui ha fatto un ottimo lavoro nelle passate stagioni. Rivalta prende in mano un Bologna che dovrà fare un grande salto avanti per adattarsi al livello della Youth League, dopo la travaglia stagione dell’anno scorso. Rivalta è subentrato a Paolo Magnani, che durante la passata stagione aveva sostituito Luca Vigiani.

Gara in diretta e in esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre.

Verona-Sassuolo

Infine, in serata alle 19:30, l’esordio dei Campioni d’Italia. In casa dell’Hellas Verona arriverà il Sassuolo Primavera. La formazione under 19 allenata da Paolo Sammarco arriva da una stagione ordinaria, conclusa a metà classifica, confermando serenamente la categoria.

Conferma anche per Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo. I neroverdi sono diventati Campioni d’Italia, nonostante partissero dal turno preliminare dei playoff. Gli emiliani hanno chiuso la regular season in quinta posizione. Poi hanno superato il turno preliminare contro l’Atalanta. Poi hanno superato l’Inter, dominatrice della regular season, con un netto 3-1. Infine, in finale, contro la Roma non ci fu storia. Numeri e risultati che sono valsi il rinnovo a Bigica fino al 2026.

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Primavera TV.

Il programma delle altre gare della 1^ giornata del Campionato Primavera 1