Marquez-Ducati, arriva l’annuncio choc: le parole lasciano di sasso

Marc Marquez gareggerà con Ducati Factory nella prossima stagione. Un trasferimento che continua ancora a far discutere

Marc Marquez ha stravolto i propri piani nell’ultimo anno, lasciando la Honda HRC per passare nel Team Gresini e, in seguito, ottenere la promozione nella squadra ufficiale. Un suo avversario è rimasto stupito.

Senza dubbio il 2025 sarà quello con maggiori rimescolanti dal punto di vista del mercato piloti dell’ultimo decennio in MotoGP. Moltissimi dei big cambieranno squadra nella prossima stagione, cercando soluzioni vantaggiose per le proprie carriere. Ad innescare questo effetto domino è stato sempre lui, Marc Marquez, già protagonista dell’addio alla Honda in chiusura di 2023. Lo spagnolo farà il grande salto da Gresini al Team Factory Ducati, realizzando il sogno che cullava da 12 mesi ovvero quello di avere a disposizione la moto migliore di tutte.

Questo ha portato Jorge Martin (altro candidato per affiancare Bagnaia) a firmare con l’Aprilia, con al suo fianco Marco Bezzecchi, che lascia il Team VR46. Enea Bastianini si ritroverà invece con Maverick Vinales in KTM, nel Team Tech3. Un bel puzzle da ricomporre che non farà altro che aumentare lo spettacolo per tutti gli appassionati, finalmente vogliosi di rivedere Marquez lottare ad armi pari con i migliori.

Marquez in Ducati con Bagnaia: il parere di Jack Miller

Chi non avrebbe mai creduto ad un passaggio nel Team Ducati Factory di Marc Marquez è Jack Miller, ex compagno di Bagnaia nel box di Borgo Panigale nei due anni con la Ducati. Il pilota australiano, attualmente in forza alla KTM, diventerà un pilota Yamaha Pramac nel 2025 (il trasferimento non è ancora ufficiale) e ha voluto esprimere la sua sul trasferimento che ha sconvolto la MotoGP.

Parlando ai microfoni degli spagnoli di Motosan.es, Miller ha dichiarato: “Se sei anni fa uno di noi avesse detto che nel 2025 Marc Marquez sarebbe diventato un pilota ufficiale Ducati gli avremmo dato del drogato”. Poi aggiunge: “Sarà interessante vedere Marquez e Bagnaia compagni di squadra. Se capisco la scelta di Dall’Igna? Capisco che Marc è Marc ed è estremamente forte”.

Secondo Miller, anche Jorge Martin avrebbe meritato forse di avere quella chance e a suo avviso nessuno sa veramente come siano andate le cose per orientare la scelta. Fatto sta che nella prossima stagione ci sarà davvero da divertirsi con tutti i big con una moto ufficiale a disposizione.