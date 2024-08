Napoli, protagonista su mercato tra obiettivi sfumati e altri vicinissimi

A pochi giorni dall’inizio del campionato non mancano i colpi di scena. Il Napoli è al centro – nel bene e nel male – di questi frenetici giorni di mercato.

L’approdo di Brescianini sembrava ormai fatto, ma gli azzurri sono stati beffati durante le visite mediche del centrocampista. L’ormai ex Frosinone sarà un giocatore dell’Atalanta: un finale inaspettato e che costringe il Napoli a una corsa contro il tempo per completare la rosa.

La società sta lavorando per assecondare le richieste di Antonio Conte e per tentare l’assalto ai principali obiettivi di mercato. Proseguono i contatti con il Benfica per David Neres e con il Chelsea per portare Romelu Lukaku a Napoli, in attesa sempre della risoluzione dell’affaire Osimhen.

Rimane poi calda la pista che porta al classe 2001 Billy Gilmour. La cifra per lo scozzese si aggira complessivamente intorno ai 15 milioni e al momento filtra ottimismo intorno all’affare. Nell’ultima stagione con il Brighton l’ex Academy del Chelsea è stato un pilastro del centrocampo di De Zerbi, collezionando 41 presenze e prestazioni positive nonostante l’annata in chiaroscuro dei Seagulls.

All’ombra del Vesuvio sono previste le uscite di Gaetano direzione Cagliari e Folorunsho verso la Lazio. Mentre si studia un’alternativa per perfezionare l’uscita di Cajuste, frenato alle visite mediche con il Brentford.

La Serie A alle porte e appena due settimane di mercato, tradotto: il Napoli ora non può più aspettare.