“Ora di più”: Valentino Rossi esplosivo, confessa tutto

Le ultime dichiarazioni sorprendenti di Valentino Rossi. L’ex campione ha svelato quello che gli è accaduto

Gli appassionati di motori di tutto il mondo, in particolare quelli di motociclismo, avranno certamente subito un colpo al cuore quando nel 2021 uno dei più grandi di sempre ha annunciato il suo addio alle corse. Parliamo di Valentino Rossi, uno dei piloti più forti della storia del Motomondiale come conferma il suo enorme palmarès.

Il campione di Tavullia ha deciso di smettere con le competizioni motociclistiche ormai tre anni fa, dopo ben 26 stagioni disputate nelle varie categorie. Rossi ha chiuso con ben 9 titoli mondiali conquistati. Tra l’altro è attualmente l’unico centauro ad aver vinto almeno un mondiale con ogni classe motoristica, dalla 125 alla MotoGP.

Nonostante il ritiro, Valentino Rossi resta un’icona del motociclismo italiano ed internazionale. Anche grazie creazione della VR46 Racing, ovvero la sua personale scuderia ed Academy nella quale sono cresciuti piloti del calibro di Bagnaia, Marini e Morbidelli. In questo ambito Rossi si è riscoperto come manager e scopritore di talenti, mettendo a disposizione della MotoGP tutta la sua esperienza, conoscenza e maturità sportiva.

Valentino Rossi svela un retroscena: ecco cosa gli è successo

C’è dunque chi potrebbe immaginare che Valentino Rossi, subito dopo l’addio alla attività agonistica nel Motomondiale, possa vivere ormai un’esistenza più quieta, rilassata e godersi i piaceri della vita privata. Invece, nella recente intervista rilasciata a TNT Sports, il campione italiano ha raccontato di essere molto impegnato nel suo nuovo lavoro manageriale che affianca all’esperienza automobilistica nel WEC.

“Adesso sono più rilassato, ma ho un sacco di cose da fare – ha ammesso Valentino – Lavoro di più ora rispetto a quando ero pilota, passo molto più tempo in ufficio”. In pratica Rossi sta vivendo una seconda carriera, quella di manager e dirigente motociclistico, un impegno che sicuramente gli calza a pennello ma che gli porta via molto tempo ed energie per la sua VR46.

Chiara la differenza tra la vita da pilota e quella da manager: “Quando sei un pilota sei inserito in una specie di ‘bolla’, il resto lo capisci un po’ meno, perché sei sempre molto concentrato sulle gare”. Vale, tuttavia, cerca di prendersi il proprio tempo anche nella vita privata. A breve diventerà padre per la seconda volta, vista la gravidanza della sua compagna Francesca Sofia Novello, madre già della loro primogenita Giulietta.