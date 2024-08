100 milioni e addio Ferrari: c’è la data dell’annuncio

Dinanzi a una proposta da cento milioni di euro non c’è modo per la Ferrari di sperare in un cambio di rotta: spunta la data dell’annuncio

L’arrivo della pausa estiva in Formula 1 non è stato privo di grandi annunci. Il più importante è stato quello sul futuro di Carlos Sainz, il quale ha firmato un accordo pluriennale con la Williams, Scuderia della quale entrerà a far parte dal prossimo Mondiale. Poco dopo è giunta anche la notizia di un addio in casa Red Bull. L’ingegnere Jonathan Wheatley lascia il team per diventare, dal 2026, il nuovo team principal dell’Audi.

In questo turbine di movimenti, vari interrogativi circondano anche la Ferrari che a sua volta osserva l’atteggiamento dei team rivali e prende le contromisure volte a rinforzare il team di ingegneri e progettisti. A tal proposito si è scritto in abbondanza della possibilità di vedere a Maranello uno dei progettisti più stimati in Formula 1. A quanto pare però ciò non accadrà.

L’ormai ex Red Bull, Adrian Newey, è stato sicuramente corteggiato dalla scuderia italiana. Tuttavia non intende spostarsi dall’Inghilterra, perciò ciò ha limitato il raggio d’azione dei vari team e, alla fine, la sua scelta potrebbe essere ricaduta sull’Aston Martin. Secondo l’esperto di F1, Ted Kravitz, l’annuncio potrebbe arrivare dopo le vacanze estive.

Niente Ferrari, Adrian Newey cede all’offerta milionaria di un altro team

Da maggio in avanti, l’ingegnere 65enne è stato accostato a quasi tutti i principali team di F1 ma, nelle ultime settimane, ha cominciato con una certa insistenza a prevalere la pista Aston Martin. Pare che l’accordo sia stato già trovato, anche perché la proposta sarebbe davvero irrinunciabile. Per Adrian Newey, infatti, è pronto un contratto triennale da 100 milioni di dollari per lavorare in Aston Martin dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento che stravolgerà aerodinamica e power unit delle monoposto.

Prima del GP d’Olanda, in programma nel weekend del 24-25 agosto, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, sebbene si stia cercando di tenerlo il più segreto possibile. Ted Kravitz ha raccontato di averne parlato anche con Dan Fallows, direttore tecnico dell’Aston Martin, in occasione del GP di Ungheria.

Quest’ultimo si sarebbe detto eventualmente contento di lavorare di nuovo a stretto contatto con Newey. Finirà così? Non resta che attendere il ritorno della Formula 1. Il prossimo GP di Zandvoort si avvicina e con esso anche la decisione finale sul futuro in F1 di uno dei personaggi più importanti del Circus.