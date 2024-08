ESCLUSIVA SI Pedullà: “Fares a un passo dal Panserraikos, via libera Lazio in arrivo”

Fares è ad un passo dal trasferirsi al club greco del Panserraikos: secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà è in arrivo il via libera dalla Lazio.

Già dieci giorni fa vi abbiamo raccontato come Fares avesse dato apertura per la destinazione, ma allora bisognava ancora trovare tutti gli incastri giusti per raggiungere l’intesa con la Lazio, che ora sembra stia per arrivare. Il club biancoceleste voleva infatti perfezionare un paio di cessioni (almeno) prima di pensare al mercato in entrata e nella giornata di oggi, con l’ufficialità di Dia in avanti, è arrivata anche l’accelerata per l’uscita del centrocampista classe ’96.