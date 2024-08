Ezio Capuano sempre più vicino all’addio dalla panchina del Taranto: in queste ore turbolente l’allenatore si appresta a separarsi anche ufficialmente dal club.

E per il futuro della panchina pugliese spunta un nome a sorpresa: secondo quanto riporta Alfredo Pedullà infatti, il nuovo tecnico sarà Carmine Gautieri. L’ultima esperienza in panchina per l’allenatore campano è stata quella al Sangiuliano nel 2023.