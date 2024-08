Serie A: si comincia! Inter ospite del Genoa, il Milan esordisce a San Siro col Torino

L’attesa è finita! Sabato 17 agosto partirà la nuova stagione di Serie A con una serie di partite, quattro in totale. In campo scenderanno anche i campioni d’Italia in carica dell’Inter e i loro cugini del Milan. Vediamo nel dettaglio!

L’Inter di Simone Inzaghi debutterà come grande favorita per il 21° scudetto della sua storia, sebbene ripetersi, si sa, non è mai così scontato. I nerazzurri saranno ospiti del Genoa al Luigi Ferraris (fischio d’inizio ore 18,30). La squadra di Alberto Gilardino ha già esordito solo pochi giorni fa in Coppa Italia: nei 32esimi il Grifone ha superato in casa la Reggiana. È dal 2018 che i rossoblù non battono i rivali nerazzurri; da allora, l’Inter si è imposta per otto volte su dieci.

Sarebbe sorprendente assistere ad un successo dei padroni di casa e lo dimostrano anche le quote: la vittoria del Genoa vale 6,50 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 6,15 e su Unibet 6,25. Molto allettante la quota del segno “2” all’intervallo: la possibilità che l’Inter passi in vantaggio al primo tempo ha una quota di 2,03 su Planetwin365; su WilliamHill 1,91 e su Unibet 2,05. La possibilità che almeno una delle due squadre non realizzi neanche una rete, contraddistinta dal “NoGoal”, è bancata a 1,80 da Planetwin365 con Betclic che la propone a1,72 e Unibet a 1,77.

All’esordio sabato, come anticipato, anche il Milan di Fonseca. I rossoneri ospiteranno a San Siro il Torino, in una gara che spesso e volentieri si è dimostrata molto tirata. Se escludiamo l’ultimo precedente che si è chiuso sul 4-1 per il Diavolo, le gare tra Milan e Torino in questo stadio sono state sempre equilibrate. Nelle ultime sette tra campionato e Coppa Italia, si registrano ben sei Under 2,5. Questa volta, la possibilità che vengano realizzate meno di tre reti totali pagherebbe 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,84 e su Betclic 1,83. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-0 in favore del Milan: si parla di 6,97 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 6,50 e su Betclic6.

Tra le gare in programma domenica, senza dubbio è Verona-Napoli una di quelle che suscita maggiori curiosità, soprattuttoperché c’è grande interesse nel capire come esordirà Antonio Conte alla guida dei partenopei. Tra le proposte più interessanti, segnaliamo il “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 2,90 conWilliamHill che scende a 2,75 e Betclic a 2,60.