UFFICIALE – Lazio, ecco Dia: avrà la 19. I numeri del nuovo attaccante di Baroni e i motivi per fare bene

Ora è ufficiale: Boulaye Dia è un nuovo giocatore della Lazio e, con un post su Instagram svela anche il suo nuovo numero di maglia. L’ex Salernitana infatti ha scritto: “Ciao tifosi della Lazio, sono Boualye Dia. Sono molto contento di essere qua e di vestire questa maglia. Forza Lazio!”, con una foto che mostra la maglia numero 19, che eredita dal Taty Castellanos, il quale ha preso la 11.

Ecco l’annuncio: Dia è biancoceleste.

Ecco il comunicato del club biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo biennale, con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune particolari condizioni sportive, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boulaye Dia dall’Unione Sportiva Salernitana 1919. L`attaccante senegalese, che indosserà la maglia numero 19, ha firmato un contratto quadriennale”.

Il giocatore si è già allenato oggi con il resto del gruppo dopo aver firmato nel pomeriggio ed ora punta già alla convocazione per domenica, contro il Venezia.

I numeri di Dia

Allo Stade Reims nel 2018 ha vissuto 3 stagioni in Ligue 1, con uno score in crescendo: 3 gol in 18 partite alla prima stagione, 7 in 24 nella seconda 14 in 36 nel 2020-2021. Poi lo prende il Villarreal: 7 gol in 35 presenze nella Liga spagnola e nelle coppe. Nella stagione 2022-2023 va alla Salernitana, e porta ben16 gol in 34 presenze. Lo scorso anno, per via dei problemi avuti con la dirigenza, l’attaccante ha giocato molto meno: 4 reti in 17 match. Insomma, questa è la grande occasione per lui: a Roma dovrà rilanciarsi per confermare di essere un attaccante di primo livello.