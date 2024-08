Valentino Rossi, la rivelazione spiazzante: i fan non ci credono

Valentino Rossi ha fatto una rivelazione a sorpresa che lo riguarda. In pochi se lo sarebbero immaginato e, invece, è tutto vero

Sono ormai trascorsi tre anni dall’addio di Valentino Rossi alla MotoGP ma l’affetto del pubblico nei suoi confronti non è minimamente diminuito, anzi. Non a caso, tanti si sono appassionati al Motomondalie proprio grazie a lui e ai suoi tantissimi trionfi.

Valentino, dopo l’addio alla MotoGP, sta proseguendo la carriera nel motorsport nel campionato automobilistico WEC. La sua vita, quindi, è certamente cambiata, considerando anche un altro impegno che lo coinvolge ovvero la gestione del Team VR46 che gareggia in MotoGP e che, il prossimo anno, schiererà anche una Ducati ufficiale. Un doppio impegno dal quale Rossi ha tratto una considerazione importante.

Valentino Rossi svela un retroscena: è cambiato tutto

Quando si arriva a mettere da parte una lunga parentesi della nostra vita, esattamente come accade quando cambiamo lavoro, abbiamo timore di non essere pronti a farlo e di non riuscire a gestire al meglio quello che accadrà. I personaggi famosi non fanno eccezione, Valentino Rossi aveva rivelato di avere le stesse sensazioni prima di appendere il casco al chiodo e di pensare potesse annoiarsi.

La realtà è stata per lui invece totalmente diversa. Certamente ora ha più tempo da dedicare alla famiglia (a breve diventerà padre per la seconda volta di un’altra bambina), ma le moto continuano a essere il suo mondo, seppure in un ruolo differente rispetto al passato.

“Sono più rilassato, quello è sicuro, ma ho tante cose da fare – ha detto l’ex pilota in un’intervista a TNT Sport -. Ho meno pressione da sopportare, inizi quindi a capire alcune cose in modo diverso rispetto a quando sei un pilota“. Valentino ama occuparsi in prima persona del suo team, dando i correttivi giusti quando è necessari con un presenza costante al fianco dei suoi piloti, compresi quelli come Bagnaia che sono cresciuti nella sua Academy.

Anche in questa sua nuova veste Valentino è comunque infaticabile: “Lavoriamo molto duramente per la squadra, ad esempio. Non ci fermiamo nemmeno con l’accademia, abbiamo l’obiettivo di dare un buon aiuto a tutti i nostri piloti. Io lavoro, lavoro certamente di più di prima. Quando ero un pilota lavoravo di meno, ora passo molto tempo in ufficio e ho molte cose da fare.” Insomma, ogni esperienza può avere i suoi pregi e i suoi difetti e Vale con queste dichiarazioni lo ha confermato.