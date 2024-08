L’Inter esce da Marassi con un pareggio: non basta la doppietta di Thuram

L’Inter di Simone Inzaghi stecca all’esordio in Serie A da campione d’Italia in carica. I nerazzurri non cominciano al meglio il campionato, con il Genoa che pareggia in extremis al 94′.

Dopo l’iniziale vantaggio rossoblù nella prima frazione di gioco con Vogliacco, i meneghini pareggiano poco dopo con un pregevole colpo di testa di Thuram che sfrutta al meglio l’assist di Frattesi.

Nella ripresa, l’Inter ribalta la gara con il solito Thuram, autore di una personale doppietta: pallone che elude Gollini dopo lo splendido assist di Frattesi. Nei minuti di recupero, ingenuità di Bisseck: fallo di mano del difensore nerazzurro e dopo un consulto al VAR, il direttore di gara assegna un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Messias, che si fa respingere la conclusione da Sommer per ribadire in rete sulla ribattuta. A Marassi termina 2-2.