Lutto per il calcio italiano: addio allo storico dirigente

Un gravissimo lutto quello che ha colpito, nelle ultime ore, il calcio italiano: addio allo storico dirigente

Un terribile lutto quello che, nelle ultime ore, ha scosso il calcio italiano. Una notizia che, nel giro di pochissimo tempo, è diventata virale ed ha distrutto i tifosi. In particolar modo quelli originari di Pistoia.

A soli 59 anni, nella giornata di lunedì 12 agosto, è venuto a mancare una figura importantissima di questo sport come Maurizio Breschi. Un nome molto conosciuto in questo ambiente per essere stato sia allenatore che, soprattutto, dirigente. Il suo ultimo incarico è stato svolto nella passata stagione quando aveva ricoperto il ruolo di tecnico della Juniores dell’Olimpia Pistoiese.

Nel corso della sua carriera, però, aveva collaborato anche ai ‘Giovani Rossoneri‘ vestendo i panni di responsabile del settore giovanile e responsabile della scuola calcio. Ruolo che ha mantenuto per diversi anni. Proprio quest’ultimo club, sui social network, ha voluto salutarlo pubblicando un post commovente in cui lo ringraziano per tutto quello che ha dato alla causa rossonera e non solo.

Lutto nel calcio italiano, addio a Maurizio Breschi

Tantissimi sono coloro che, in rete, hanno voluto omaggiarlo e ricordarlo nel migliore die modi. Breschi è stato descritto non solo come un uomo di calcio, ma anche come un amico vero. Purtroppo un brutto male, con cui stava combattendo da tempo, lo ha portato per sempre via da parenti ed amici. Una scomparsa che ha sconvolto tutte le società con cui ha collaborato e non solo.

Braschi aveva collaborato anche con Pca Hitachi, Poggio a Caiano, Virtus Bottegone e Capostrada Belvedere. Lo ricorda con affetto un suo vecchio amico, Mirko Ferreri: “Un rapporto nato molto tempo fa. E’ stato mio allenatore nel Capostrada. E’ nata una grande amicizia anche fuori dal campo. Lo portati a Bottegone quando ero ds, mi sono sempre piaciute le sue qualità umane. Ricordo con affetto i tantissimi viaggi fatti in Umbria“.

Altri, invece, lo ricordano come una persona che si faceva voler bene da tutti e che era pronto a dare una mano in qualsiasi tipo di attività calcistica. I club in cui ha lavorato lo ricordano con affetto per tutto quello che ha dato alla causa. Il funerale si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto, alle ore 15, alla Chiesa di San Piero ad Agliana. Moltissime le persone che hanno voluto rendergli omaggio e salutarlo per l’ultima volta. Lascia la moglie Artemisia e la figlia Kim.