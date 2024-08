Marquez, che mazzata: i numeri parlano chiaro, cosi è durissima

Marc Marquez, con questi numeri c’è poco da fare: lui stesso lo ha ammesso senza troppi giri di parole prima del GP di Austria

Marc Marquez proverà a tornare competitivo per la vittoria del Mondiale nel 2025, con la promozione nella Ducati Factory. Al fianco di Bagnaia, il #93 si gioca le ultime carte per essere ancora tra i protagonisti assoluti.

Marc Marquez è arrivato carico in Austria per provare a inseguire il sogno di tornare sul gradino più alto del podio in una gara di MotoGP. L’astinenza per l’otto volte campione del mondo dura addirittura da più di 1000 giorni. Il 18 agosto, giorno della gara a Spielberg, saranno passati esattamente 1029 giorni dall’ultimo acuto del #93. Era il Gran Premio di Misano del 2021, Marc era ancora in sella alla Honda HRC e si era nel pieno della pandemia di Covid.

La situazione per Marc è cambiata e di molto in quasi tre anni, sia dentro che fuori la pista. Questa stagione è stata sin qui positiva per Marquez, tornato a lottare per il podio in modo costante e quarto nella classifica del Mondiale Piloti. Sicuramente il passaggio nel Team Gresini lo ha aiutato, vista la forza della Ducati e l’ambiente sereno che si respira nel box.

Marquez, dato incredibile in MotoGP

Uno come lui però non si accontenta di vivacchiare e ha bisogno del massimo degli stimoli per tornare in vetta. L’avventura con il Team Factory di Borgo Panigale inizierà nel 2025 e lo vedrà confrontarsi ad armi pari con il bicampione Bagnaia. Queste sono le sfide che desidera Marc Marquez, quelle che ancora lo tengono attivo in MotoGP a 31 anni suonati. D’altronde di record ne ha già raggiunti molti, ma quel sogno di eguagliare Valentino Rossi a quota 9 Mondiali non è certo svanito.

Il meteo in Austria potrebbe essere un suo buon alleato, visto che con la pioggia di solito è andato sempre molto forte. Intervistato dai colleghi di DAZN, Marquez ha parlato di come vive questa lunghissima astinenza dalla vittoria in MotoGP, un fatto insolito per uno con i suoi numeri in carriera. “Quando passano più di 1000 giorni ormai non la senti più. Qui in Austria magari potremmo essere più vicini rispetto a Silverstone, sto lavorando e sto imparando moltissimo ad ogni weekend“.

Insomma, speranze di successo ci sono e spingono lo spagnolo come sempre a dare il massimo, nella speranza che siano sufficienti ad interrompere un digiuno davvero troppo lungo per un campione del suo calibro, abituato fino a quattro anni fa a lasciare le briciole ai rivali.