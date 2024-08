San Siro apre le porte al Milan di Fonseca: tra certezze e nuovi acquisti

Il Milan di Fonseca esordisce questa sera per la nuova stagione contro il Torino. I rossoneri s’apprestano ad affrontare una stagione ricca di impegni e con la rinnovata ambizione di competere su più fronti, avendo rinforzato il collettivo. 4-2-3-1 con l’esordio dal 1′ di Pavlovic in difesa in coppia con Tomori. La novità è costituita dalla certezza dell’impiego di Chukwueze, sul quale Fonseca sembra puntare molto. Poi Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Morata. San Siro è pronto a infiammarsi subito.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.