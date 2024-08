Via alla Premier League, Zirkzee entra e segna: esordio da sogno. Il programma del weekend

Esordio da sogno per l’ex Bologna Joshua Zirkzee: l’attaccante è stato decisivo nell’1-0 del Manchester United contro il Fulahm con un gol siglato all’87’, dopo essere entrato solamente al 61′ sul terreno di gioco. Buona la prima per la squadra di Ten Hag dunque che ad Old Trafford raccoglie i primi tre punti nella Premier League 2024/25.

Al termine della sfida l’olandese ha detto alla BBC: “Esordio perfetto, no? Gol di fronte allo Stretford End ed anche una vittoria, non poteva andare meglio stasera. È stato tutto molto bello qui da quando sono arrivato: il gruppo mi ha accolto in modo fantastico, mi sento molto a mio agio e a casa qui. Mi sto divertendo molto. United grande club? Certo che è un grande club, ma lavoriamo duro ogni giorno e ci concentriamo su ciò che vogliamo raggiungere, ovvero fare il meglio di quello che possiamo. Al momento non sento davvero alcuna pressione”.

Ecco il programma della prima giornata

Venerdì 16 agosto

Manchester United – Fulham 1-0

Sabato 17 agosto

Ipswich – Liverpool

Arsenal – Wolverhampton

Everton – Brighton

Newcastle – Southampton

Nottingham Forest – Bournemouth

West Ham – Aston Villa

Domenica 18 agosto

Brentford – Crystal Palace

Chelsea – Manchester City