Addio Verstappen: la trattativa è ripresa

Max Verstappen, il suo possibile addio dalla Red Bull tiene banco. Una decisione potrebbe arrivare a breve

Max Verstappen sta cercando di portare a casa il quarto titolo consecutivo con la Red Bull ma, al contempo, pensa anche al futuro, soprattutto in vista del 2026, anno fondamentale nella storia recente della Formula 1.

Il futuro della Formula 1 ruota tutto attorno a Max Verstappen sia a livello di risultati sia per quanto riguarda il mercato, considerato che la permanenza dell’olandese in Red Bull è tutt’altro che scontata. Si perché il fenomeno olandese ha le idee chiare su cosa cercare e vuole mantenere il privilegio di guidare l’auto migliore. Chi gli consentirà di proseguire nella sua striscia di successi avrà la sua firma.

La Mercedes è tornata ad essere competitiva negli ultimi Gran Premi e adesso si candida come una delle squadre più forti in ottica 2025. La Ferrari dal canto suo spera di poter fare un ottimo balzo in avanti con l’arrivo di Lewis Hamilton e la nascita di un nuovo team tecnico. La McLaren è, al momento, la vettura più performante e deve solo stare attenta a gestire nel migliore dei modi due giovani come Norris e Piastri. Poi c’è l’Aston Martin che sembra essere in netto vantaggio per accaparrarsi Newey e vuole essere della bagarre in futuro.

Verstappen alla Mercedes, le ultime sulla trattativa

Secondo quanto riferito da Tom Clarkson, ovvero colui che conduce le interviste in conferenza stampa, Verstappen non ha ancora deciso al 100% dove correrà in futuro ma si sta facendo un’idea piuttosto chiara. La Mercedes continua ad essere in pressing su di lui ma con ogni probabilità il matrimonio non potrà essere celebrato nel 2025. Troppo ravvicinati i tempi per un’operazione così complessa. Il tutto può slittare al 2026, quando entreranno le nuove regole sulle power unit.

Prima di accettare la corte della Mercedes, secondo Clarkson, Verstappen osserverà i dati della prossima stagione e tirerà le somme. Intervenuto nel podcast F1 Nation, Clarkson ha affermato che Wolff non si è ancora arreso all’idea di non avere Verstappen anche nel 2025. Tuttavia sembra ormai scontato che almeno per la prossima stagione tutto possa rimanere come è adesso, con la Mercedes che punta sul giovane Andrea Kimi Antonelli.

Una soluzione temporanea con sguardo sul 2026, l’anno propizio per il grande colpo.Attenzione anche all’Aston Martin, perché come specificato da Robert Doornbos, ex pilota della Red Bull diventato opinionista televisivo, con l’arrivo di Newey potrebbero tentare un assalto al campione olandese, considerato il grande rapporto che lo lega al progettista, fautore dei suoi successi in F1.