Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Italiano al debutto con Castro in avanti

Alle 18:30 Bologna ed Udinese daranno il via ai rispettivi campionati: allo Stadio Dall’Ara rossoblu e bianconeri si sfideranno nel match valido per la prima giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due allenatori in vista del match.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Karlsson, Corazza, Aebischer, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Byar, Miranda. All. Italiano.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Zarraga, Davis, Palma, Bravo, Karlstrom, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura. All. Runjaic.

Arbitro: FERRIERI CAPUTI

Assistenti: MASTRODONATO – PALERMO

IV Ufficiale: PAIRETTO

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI