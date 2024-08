Conte, da oggi si fa sul serio: dal mercato al campo, arriva il Verona

L’esordio ufficiale è già avvenuto in Coppa Italia ed è arrivata una vittoria, seppur ai calci di rigori contro un’avversaria – il Modena – di categoria inferiore. Oggi però è chiaro che si fa sul serio: alle 18:30 il Napoli scende in campo per la prima partita del proprio campionato 2024/25 e si comincerà a vedere quali sono le reali intenzioni degli Azzurri, chiamati a riscattare una stagione fallimentare.

Conte: “Speravo in una situazione migliore”

“Col mercato bloccato è complicato, speravo di trovare una situazione migliore”, ha detto ieri il tecnico Antonio Conte, che in queste settimane non le manda di certo a dire quando viene stuzzicato sul tema dei trasferimenti che si aspetta da qui a fine agosto. Intanto, con Osimhen out, Conte sceglierà verosimilmente Raspadori per completare il tridente offensivo che a breve affronterà l’Hellas Verona.

Da Neres a Lukaku, Conte aspetta i colpi.

In queste ore David Neres è dichiaratamente atteso in città come nuovo colpo in avanti, posto che a preoccupare l’allenatore è la vicenda legata proprio ad Osimhen: senza il suo addio, il Napoli non può affondare il colpo con Romelu Lukaku, giocatore che Conte non vede l’ora di riabbracciare e con il quale vuole iniziare a lavorare il prima possibile, per ripristinare certi concetti che gli ha impartito ai tempi dell’Inter. Intanto la parola va al campo: l’Hellas Verona di Zanetti vuole iniziare a mettere mattoncini utili per la salvezza a partire dalla sfida del Bentegodi.