Nadal, così non va bene: sta rischiando di rovinare tutto

Dopo la doppia eliminazione al torneo Olimpico di Parigi 2024, ecco cosa è emerso su Rafa Nadal. L’ipotesi fa discutere

Ci ha provato, dando tutto se stesso. Ha lottato come un leone punto dopo punto, soccombendo alla fine in maniera netta sia in singolare che in doppio. Il grande sogno di Rafa Nadal – quello di portare una medaglia ai colori spagnoli alle Olimpiadi – è naufragato davanti all’insormontabile muro costituito da Novak Djokovic (lui sì futuro campione olimpico) in singolare e dalla coppia americana Ram-Krajicek nel doppio giocato con l’erede Carlos Alcaraz.

Non si deve neppure dimenticare che il fuoriclasse spagnolo aveva già tentato l’impresa a Parigi nella classica competizione del Roland Garros, uscendo al primo turno per mano di Sascha Zverev, poi finalista della kermesse. Il campione maiorchino, rientrato a gennaio 2024 dopo uno stop lungo un anno intero, ha lavorato tanto per arrivare in buone condizioni fisiche ai grandi appuntamenti del 2024.

Purtroppo il suo leggendario status e la sua proverbiale garra agonistica non sono bastati per ottenere quei risultati che avrebbero accresciuto ancor di più il valore di un percorso di carriera che resterà comunque nella storia del tennis. Incalzato dai giornalisti con domande su data e luogo di un ritiro che appare a quasi tutti come imminente, il mancino di Manacor ha ultimamente risposto in modo abbastanza stizzito ai continui interrogativi su questo argomento. Deciderà lui e lui soltanto e quando sarà lo comunicherà come di consueto.

Ritiro Nadal, ecco dove potrebbe avvenire

Dopo aver dato forfait per l’ultimo Major stagionale – quegli Us Open che lo hanno visto vincitore per due volte in carriera – Rafa riflette sui suoi prossimi impegni. Quel che è certo è che parteciperà alla Laver Cup a Berlino dal 20 al 22 settembre.

In molti credono che Rafa possa comunicare il suo ritiro proprio nella stessa kermesse che ha segnato l’ultima apparizione in campo dell’amico rivale Roger Federer che, nel 2022 si fece accompagnare proprio dallo spagnolo nella sua passerella d’addio.

Il famoso giornalista esperto di tennis Benoit Maylin ha invece detto la sua su un’altra indiscrezione che circola da tempo nell’ambiente: quella secondo cui Rafa potrebbe ritirarsi nel corso di un torneo organizzato in Arabia Saudita. Fermo restando che essendo ambasciatore del tennis nel paese arabo, un’eventuale decisione di questo tipo non sarebbe totalmente avulsa da una coerenza di fondo, Maylin ha sottolineato come uno scenario simile non renderebbe giustizia alla gloriosa carriera del fuoriclasse.

Sarebbe di gran lunga preferibile dare l’addio in uno scenario importante come la Coppa Davis, le cui finali si disputeranno ancora una volta a Malaga. Secondo Maylin, ritirarsi nel contesto arabo vuoto di romanticismo e riempito solamente dalla montagna di petroldollari garantiti al tennista sminuirebbe la carriera di Nadal, che è stato un esempio di sportività e competizione.