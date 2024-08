Olimpiadi, ecco l’atleta italiana che ha guadagnato di più: 270 mila euro

Ora che sono finite le Olimpiadi, emergono interessanti retroscena su quello che è accaduto a Parigi. Uno è particolarmente significativo

Da una settimana si sono chiusi i Giochi Olimpici di Parigi. Sono state Olimpiadi con un grande seguito di pubblico (finalmente libero dopo le limitazioni per l’edizione del 2021 a Tokyo causa pandemia) che ha potuto gustarsi lo spettacolo delle varie discipline in cui erano impegnati gli atleti, alcuni dei quali protagonisti di imprese memorabili.

Al termine di queste Olimpiadi parigine così piene di pubblio e di emozioni, ora è giunto il momento di tracciare un bilancio dei numeri e dei premi in base naturalmente al numero di medaglie che ogni atleta è riuscito ad aggiudicarsi. Come noto, il medagliere vede al primo posto gli Stati Uniti che sono riusciti a vincere il testa a testa con la Cina. A parità di numero di ori (40), si sono presi il primo posto gli americani perché hanno vinto molti più argenti dei cinesi (44 contro 27).

Quanto vale una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi

Come di consueto, conclusi questi Giochi Olimpici iniziano anche i conteggi sui premi in denaro che i migliori atleti sono riusciti ad aggiudicarsi secondo le stime sulle cifre assegnate per le varie medaglie vinte. Nella top 10 di questa speciale graduatoria si trova anche un’italiana che occupa la decima ed ultima posizione.

Si tratta di Alice D’Amato, fantastica ginnasta che a Parigi è riuscita ad aggiudicarsi un oro (nella trave femminile) e un argento (nel concorso di ginnastica artistica a squadre). Queste due fantastici traguardi le hanno permesso di incassare, secondo le stime, circa 270 mila euro frutto dei 180 mila ricevuti per il metallo più prezioso e 90 mila per il secondo posto.

Nonostante sia un’ottima cifra che rende merito alle grandi gesta dell’atleta genovese nata nel 2003, non si avvicina minimamente ai compensi ottenuti dagli atleti nelle prime posizioni che sono tutti asiatici. In testa troviamo a pari merito Cheung Ka-long e Vivian Kong Man-wai (entrambi atleti di scherma da Hong Kong) che hanno incassato più di 700 mila euro.

Al terzo posto c’è invece un terzetto di atleti di Taiwan con circa 563 mila euro di introiti a testa e si tratta di Lin Yu-ting (boxe), Wang Chi-lin (badminton) Lee Yang (badminton). Davvero cifre importanti per tutti questi atleti che sono delle vere celebrità nei paesi di appartenenza.