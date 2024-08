Palacios-Inter, il tecnico Cicotello ammette: “Non convocato perché può partire”

Il nome di Palacios si fa sempre più caldo in casa dell’Inter: nelle scorse ore vi abbiamo anticipato il fatto che i nerazzurri sono in dialogo diretto con il Talleres , per evitare il passaggio del riscatto da parte dell’ Independiente Rivadavia con Zanetti coinvolto in prima persona. Si lavora sulle cifre e sulla percentuale di una eventuale rivendita futura. Il Talleres, come riporta Gianluigi Longari , ha proposte dalla Bundesliga che superano i 10 milioni di euro, ma la preferenza attuale di Palacios è per l’Inter.

E sull’argentino arriva ora una conferma diretta del fatto che il giocatore sia molto vicino a lasciare il suo attuale club, l’Independiente Rivadavia, che non lo ha convocato per il match giocato nella notte italiana e perso 2-1 proprio contro il Talleres. L’allenatore Martin Cicotello ha spiegato: “Perché non è stato convocato? Il motivo è legato al suo contratto e alla possibilità di un trasferimento, per questo non abbiamo potuto contare su di lui”.

Classe 2003, alto 196 cm, Tomas Palacios è descritto in argentina come uno dei prospetti più interessanti nel ruolo, nonostante la giovane età. E se in Italia è stato paragonato a Bastoni, anche il diretto interessato ieri ha spiegato dopo la sconfitta con il Genoa che serve un suo sostituto.