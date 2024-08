Pedullà: “Gasperini furibondo, non si sente al sicuro e chiederà garanzie”

Le ultime sull’Atalanta da parte di Alfredo Pedullà: “Gian Piero Gasperini l’ha presa malissima. La mancata convocazione di Lookman per spifferi di mercato (il Paris Saint–Germain alle sue costole) ha mandato fuori giri un allenatore che non le manda a dire come ha dimostrato recentemente. Adesso siamo alla vigilia di una partita delicata, domani l’Atalanta a Lecce, quindi bocche cucite. Ma di sicuro Gasperini vorrà garanzie, si era lamentato per la vicenda Koopmeiners (che vuole andare alla Juve) e anche per il fatto che non fosse stato sostituito per tempo. Chi ha seguito bene quella vicenda aggiunge che avrebbe preferito Pinamonti a Retegui, comunque sono situazioni che dovrà risolvere con il suo attuale club. La fibrillazione è in corso, il nervosismo un moto ondoso in aumento e il tutto verrà chiarito (se verrà chiarito, la volontà è questa) dopo la partita di domani. L’Atalanta spera ancora di trattenere Lookman, ha mandato a dire che non sono arrivate offerte ufficiali del PSG, ma il semplice fatto che l’attaccante principale artefice della conquista dell’Europa League si sia tirato fuori è un motivo più che valido per mandare fuori giri l’allenatore. Morale: Gasperini non si sente più al sicuro, il resto lo vedremo. La scorsa estate il tecnico piemontese aveva rifiutato un ricco triennale dall’Arabia da dieci milioni a stagione, aveva poi dichiarato che in futuro gli sarebbe piaciuto. Non stiamo collegando le due cose ora, stiamo solo dicendo che la serenità di Gasperini è un passaggio fondamentale per non compromettere la stagione di un’ambiziosa Atalanta che si ritrova con troppi casi aperti”.