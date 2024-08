Red Bull, scelto il sostituto di Perez: saranno scintille con Verstappen

La scelta è stata fatta, il post Perez in Red Bull è deciso. Per Max Verstappen non sarà affatto semplice da gestire

Un cammino tortuoso, mai percorso in questa maniera nei tanti anni alla guida della Red Bull. Sergio Perez, prima della sosta estiva, è stato vicino alla sostituzione. Virtualmente, in realtà, il messicano era già stato rimpiazzato visto il deludente rendimento che Checo ha fornito negli ultimi mesi.

Da quanto è stato riportato (ovviamente non c’è nessuna conferma ufficiale) pare sia intervenuta Liberty Media per “salvare” Perez, costringendo di fatto Marko ed Horner a rinnovare forzatamente la fiducia ad un pilota che di occasioni per brillare con una vettura decisamente competitiva ne ha avute pure troppe.

In vista del 2025, però, pare inevitabile che il messicano si faccia da parte ed i piani della Red Bull in tal senso si stanno già iniziando a comporre. La Scuderia di Milton Keynes sta rimanendo a galla, prima in classifica costruttori, solo ed esclusivamente grazie al talento di Max Verstappen.Qualcosa di inconcepibile che l’olandese, tra successi e piazzamenti a punti, sta rendendo possibile.

Con Perez destinato all’addio, emergono già indiscrezioni su chi potrebbe essere il futuro compagno di Max Verstappen. In particolare, negli ultimi giorni, un nome sembra prevalere su tutti, una scommessa rischiosa che può però fruttare ottimi risultati, almeno questa la convinzione dei vertici Red Bull.

Red Bull, nuovo compagno per Verstappen: è lui il favorito

A quanto pare, il futuro compagno di Verstappen potrebbe essere Yuki Tsunoda. Attualmente impegnato alla guida della Racing Bulls, il pilota giapponese sta scalando le gerarchie di gradimento e potrebbe dunque venire ‘promosso’.

A ‘Motorsport.com’, il giapponese si è aperto confessando la sua voglia di una grande sfida, con l’idea di battagliare alla pari con lo stesso Max Verstappen nel caso di un suo approdo in Red Bull nei prossimi mesi. “Credo in me stesso, sto imparando a controllarmi” ha detto Yuki, ribadendo una maturità importante rispetto agli anni scorsi dove all’Alpha Tauri aveva dimostrato irruenza e non sempre la lucidità giusta in pista.

Un salto di maturità importante per guadagnarsi la fiducia della Red Bull con Helmut Marko che sta valutando diversi profili per il post Perez. Al momento, quello di Tsunoda pare decisamente in pole position. Si è definito un pilota più completo, in grado di riuscire a battagliare con Max Verstappen, magari alla pari. Ambizioni e sicurezza in sé di certo non mancano al giapponese. Verstappen è già avvisato.