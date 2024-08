Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali. Gasp, parola al campo dopo i malumori

Torna a parlare il campo, finalmente. La situazione in casa Atalanta vive delle montagne russe, fra l’entusiasmo per arrivi come quello di Lazar Samardzic e l’ansia di dover gestire situazioni spinose che rendono ancor più complessa la trasferta di Lecce, in programma alle 18:30.

Anche Lookman out: e sono due – Anche Ademola Lookman si aggiunge al caso Teun Koopmeiners: entrambi non figurano nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida che l’Atalanta giocherà contro il Lecce fra pochi minuti. Se per l’olandese raccontiamo da tempo del forte interesse della Juve, per il nigeriano c’è qualche sondaggio (sponda PSG soprattutto): è stato Lookman ad aver comunicato di preferir non esser convocato per la trasferta pugliese.

Ecco dunque le formazioni ufficiali del match.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui.

Gasperini la prende malissimo – Intanto sulla situazione dei bergamaschi, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione, riportando il malumore di Gian Piero Gasperini: “L’ha presa malissimo. La mancata convocazione di Lookman per spifferi di mercato (il Paris Saint–Germain è alle sue costole) ha mandato fuori giri un allenatore che non le manda a dire come ha dimostrato recentemente. Adesso c’è una partita delicata a Lecce, quindi bocche cucite. Ma di sicuro Gasperini vorrà garanzie, si era lamentato per la vicenda Koopmeiners (che vuole andare alla Juve) e anche per il fatto che non fosse stato sostituito per tempo. Chi ha seguito bene quella vicenda aggiunge che avrebbe preferito Pinamonti a Retegui, comunque sono situazioni che dovrà risolvere con il suo attuale club. La fibrillazione è in corso, il nervosismo un moto ondoso in aumento e il tutto verrà chiarito (se verrà chiarito, la volontà è questa) dopo la partita”.