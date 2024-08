Visite mediche per Lazar Samardzic alla clinica La Madonnina di Milano. Il fantasista serbo sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Termina così una lunga telenovela durata, di fatto, più di un anno, ricordando l’affare a un passo con l’Inter (poi saltato al momento delle firme). Adesso per Samardzic c’è il nerazzurro, quello della Dea. Di seguito il video dell’arrivo in clinica per le visite mediche di rito:

