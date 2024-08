Berrettini ci ha rinunciato: è ufficialmente fuori dal torneo

Verdetto ufficiale per Berrettini. L’annuncio è arrivato dopo la sconfitta al debutto a Cincinnati. È fuori, nessun ripensamento

Dopo la finale di Stoccarda, la bellissima prestazioni contro Sinner a Wimbledon e la doppietta centrata nei tornei su terra battuta di Gstaad e Kitzbuhel, ci si aspettava un Berrettini protagonista anche nei due Masters di Montreal e Cincinnati che, come di consueto, precedono lo Us Open.

Saltato il torneo canadese, a Cincinnati, l’azzurro è stato eliminato in tre set all’esordio da Holger Rune. Una sconfitta che ha posto fine alle sue ambizioni di ulteriore risalita nel ranking Atp per un possibile ingresso tre le prime 32 teste di serie dello Us Open. Nulla da fare per Berrettini che, anzi, ha perso due posizioni nella classifica mondiale, retrocedendo dal 42esimo alla 44esimo posto.

Berrettini ha indubbiamente patito il cambio di superficie, un po’ come Alcaraz, eliminato all’esordio da Monfils dopo essersi presentato a Cincinnati senza alcun match disputato sul veloce. Per questo motivo, ci si aspettava che l’azzurro prendesse parte a un’ulteriore torneo di avvicinamento all’ultimo Slam dell’anno e, invece, a ridosso del ko con Rune è arrivata l’ufficialità del suo ritiro.

Berrettini, ritiro ufficiale: è fuori dal torneo

Berrettini era presente nella entry list dell’Atp di Winston Salem che si disputerà la settimana prossima. Tuttavia, non prenderà parte al torneo. Era stato lui stesso a ipotizzare un possibile forfait nelle interviste del post match con Rune. Ora la decisione è stata ufficializzata dagli organizzatori del torneo che hanno augurato all’azzurro buona fortuna per il prossimo impegno a New York. Us Open che rappresenta una tappa importantissima nella stagione di Berrettini. Proprio a Flushing Meadows, un anno fa, Matteo si è infortunato gravemente alla caviglia in seguito a una rovinosa caduta durante il match di secondo turno contro Rinderknech.

Un ko, seguito da altri malanni, che gli è costato ben 8 mesi di assenza prima del rientro avvenuto lo scorso marzo al Challenger di Phoenix, torneo dove è arrivato in finale. Uno stop lunghissimo che, tuttavia, pone adesso Berrettini nelle migliori condizioni per provare a risalire ulteriormente nel ranking ATP.

Dallo Us Open in avanti, infatti, il tennista romano non avrà punti da difendere e può legittimamente ambire al traguardo che si è prefissato di raggiungere ovvero un posto tra i primi 32 della classifica a fine anno. Dovesse riuscirci, Berrettini entrerebbe tra le teste di serie del prossimo Australian Open, un risultato impronosticabile solo qualche mese mese quando l’azzurro era addirittura uscito dalla top 100 a causa della citata lunga assenza per infortunio.