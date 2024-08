Douglas Luiz: “Motta esigente: questo farà la differenza. Alla Juve nel mio momento top”

Il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, ha rilasciato una intervista ai microfoni di DAZN, per parlare delle sue sensazioni in questa nuova avventura: “E’ una responsabilità molto grande per me quella di essere qui, alla Juventus, in un club che ha una grande storia e ne sono felice. Oggi sono un giocatore molto più consapevole di prima: penso di essere arrivato alla Juventus nel mio momento migliore della carriera, quindi farò tutto il possibile per soddisfare le aspettative dei tifosi e della società”.

Il brasiliano parla poi di Thiago Motta, che definisce essere “un tipo di allenatore molto esigente”, ma anche “diverso dagli altri”. Ecco le sue parole: “E’ molto esigente e sono sicuro che questo farà la differenza. Lui pretende molto, è un allenatore diverso dagli altri che ho avuto, è giovane, un allenatore che sta facendo tutto il possibile per evolversi e imparare. In questi mesi mi ha dato molta libertà, se ho dei dubbi chiedo e lui è sempre disponibile. Mi risponde velocemente e, anche per questo motivo, fino ad oggi la mia esperienza alla Juve è molto positiva”.

L’ex Aston Villa parla poi di videogiochi ed anche dei suoi idoli. Uno di essi, era un attaccante dell’Inter: “Ho giocato molto ai videogiochi scegliendo la Juve. Adriano per me è un idolo, perché veniamo dalla stessa realtà. Perché proprio lui? Per la storia della nostra vita: conosco un po’ quella di Adriano, so tutte le difficoltà che ha attraversato. Anch’io ne ho attraversate mille. Veniamo dalla favela, abbiamo delle cose in comune. Siamo molto simili, siamo usciti dalla favela e abbiamo iniziato a combattere, tutto per dare il meglio alla nostra famiglia. Cercando di fare del nostro meglio, aiutando la comunità. Anche per questo lo ammiro molto”.