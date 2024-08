Juve, Motta vuole partire bene: la fantasia di Yildiz alle spalle di Vlahovic

La Juventus di Motta vuole partire bene. Finora le big in A qualche difficoltà l’hanno avuta, ecco perché i bianconeri vogliono tenere alta la tensione per farsi trovare prontissimi sin da subito. In ottica formazione fiducia subito ai nuovi arrivati: Thuram giocherà dal 1′, come Douglas Luiz. Alle spalle di Vlahovic ci sarà la fantasia di Yildiz.

(4-1-4-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram K.; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta