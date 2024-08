Musetti, che batosta: tifosi senza parole

Nonostante gli ottimi risultati recenti, il talentuoso tennista italiano Lorenzo Musetti rischia di essere escluso dal grande torneo

L’Italia del tennis può ritenersi soddisfatta, non solo per l’ottimo momento di forma dei propri atleti, sia in ambito maschile che femminile. Ma anche per i risultati ottenuti sotto gli occhi di tutto il mondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. In particolare per l’oro vinto dalla coppia Paolini-Errani nel torneo femminile di coppia, prima volta nella storia azzurra.

Oltre a questa splendida medaglia, è arrivata anche la grande soddisfazione per Lorenzo Musetti. Il 22enne di Carrara ha vinto il bronzo, classificandosi al terzo posto nel torneo singolare maschile di Parigi, sconfitto in semifinale da sua maestà Novak Djokovic ma in grado di regolare nella finale 3°-4° posto Auger-Aliassime e regalarsi una medaglia davvero prestigiosa.

Musetti è stato abile anche a superare la pressione dei media, visto che improvvisamente si è ritrovato ad essere il riferimento azzurro alle Olimpiadi, dopo il forfait last-minute di Jannik Sinner per via della tonsillite. Il talentuoso toscano ha dimostrato tutto il suo valore e la sua qualità tecnica, portando a casa una medaglia ed entrando di fatto nell’élite del tennis mondiale. Ma basterà per avvicinarsi alla race?

Si avvicinano le ATP Finals: Musetti a rischio esclusione

In questa fase della stagione tennistica molti atleti di alto rango si pongono un obiettivo comune: cercare di accumulare più punti possibili nei vari tornei internazionali per poter scalare la classifica. Come premio c’è infatti la qualificazione diretta alle Nitto ATP Finals, ovvero il torneo dedicato agli otto migliori tennisti del ranking annuale.

L’evento si disputerà come ogni anno nel mese di novembre e nella cornice di Torino, scelta dalla federazione come palcoscenico ideale per il torneo tra i migliori della race. Lorenzo Musetti però, nonostante le ottime prestazioni stagionali, rischia di non esserci, visto che il suo punteggio totale ad oggi è lontano dalla top 8 maschile.

Servirà un’impresa (e magari il forfait di qualche predecessore) per sperare nella qualificazione di Musetti. Oggi il carrarese ha 2125 punti nel ranking e occupa il 14° posto. Prima dell’ultimo posto disponibile per le Finals ha di una manciata di rivali, del calibro di Tsitsipas, Fritz, Paul, Dimitov e Hurkacz.

Difficile dunque l’exploit di Musetti. Ma quanto meno l’Italia sarà sicuramente rappresentata da Jannik Sinner, già sicuro della qualificazione poiché primissimo nella classifica ATP annuale. Assieme a lui ci saranno senza troppi dubbi i vari Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Deve ancora giocarsela invece Nole Djokovic, campione uscente del torneo, attualmente solo settimo nel ranking.