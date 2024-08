Juve-Como, le formazioni ufficiali. Thiago Motta, l’importanza di partire nel modo giusto

Alle 20:45 il calcio d’inizio della prima Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, al centro di diverse ed importanti trattative di mercato sia in entrata che in uscita, sono chiamati a dare le prime risposte. Ora si fa sul serio ed in Italia, si sa, quello che contano non sono gli intenti, ma i risultati: ecco perché sarà importante per la Juve partire con una vittoria contro il neopromosso e ambizioso Como.

Primo messaggio all’Inter – Lo sa bene Simone Inzaghi: è bastato un pareggio alla prima di campionato per vedere arrivare numerose critiche per l’atteggiamento molle della sua Inter a Marassi. Siamo solo ad agosto, ma i primi segnali stanno iniziando ad essere inviati. E per Thiago Motta dunque c’è già una prima possibilità: quella di iniziare guardando l’Inter dall’alto verso il basso, dichiarando ufficialmente “guerra” in vista della lotta Scudetto.

Quale formazione? Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

COMO (4-4-2): Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunöder, Baselli, Da Cunha; Belotti, Cutrone. All. Fabregas