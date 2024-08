Zanardi indimenticabile: annuncio social da brividi

La storia di Alex Zanardi si arricchisce di un nuovo annuncio social: messaggio commovente diretto all’ex pilota amatissimo sul web

Un amore incondizionato che la gente non ha mai smesso di riservargli. Alex Zanardi è stato un pilota di indiscutibile talento e quello, di certo, ha lasciato un segno importante nel cuore degli appassionati. Ma ciò che ancora oggi porta ad empatizzare con lui è il lato umano, un cuore grande che ha dovuto fare i conti con una vita spesso e volentieri spietata nei suoi confronti.

Esempio inattaccabile di resilienza e coraggio, l’ex pilota Bolognese il 15 settembre 2001 si è ritrovato a scalare una vera e propria montagna. Dopo aver trionfato ben due volte nel Campionato Cart diventando campione del mondo, il dramma. L’incidente in Germania, la vettura che perde il controllo ed impatta con un’altra tranciandosi a metà. Per Alex, sopravvivere in quella situazione, fu un vero miracolo. Un miracolo portato avanti dai medici che prontamente, per salvargli la vita, furono costretta ad amputargli le gambe. Una scelta dolorosa che all’apparenza stroncò la carriera di Alex. In realtà, la cambiò soltanto.

Perché Zanardi non è mai stato un uomo arrendevole e così torno a brillare, stavolta in handbike. Quattro medaglie d’oro e due d’argento nelle Paralimpiadi, 2012 a Londra e 2016 a Rio de Janeiro. Semplicemente pazzesco. Un trionfo totale che lo riportò dopo anni di durissimo lavoro alla ribalta, sotto i riflettori. Anche in questo caso la vita si mise in mezzo, stavolta offrendo una mazzata ancora più dolorosa a Zanardi. Il 19 giugno del 2020 tra le strade di Pienza in Toscana Alex si ritrovò al centro di un durissimo scontro frontale con un camion: l’ex pilota si allenava in handbike in vista dei successivi impegni agonistici.

“Ci manchi molto”: cuore a pezzi per Zanardi

Sei mesi di coma farmacologico, poi il ritorno a casa. Da oltre tre anni di lui non si sa poco o nulla ma nonostante ciò i suoi tifosi non hanno mai mancato di farlo sentire amato, mai solo. Un amore incondizionato che giorno dopo giorno si sposta sui social, specialmente su ‘X’ dove i messaggi d’affetto per Zanardi sono qualcosa di costante che spesso e volentieri regala emozioni forti.

È accaduto qualche ora fa quando Silvia, una sua grande fa, ha scritto un pensiero molto dolce accompagnandolo con delle foto meravigliose che ritraggono un sorridente Zanardi. “Ci manchi molto, spero tu stia meglio. Non si sente più parlare di te. Da tempo sei stato un esempio di forza per me“. Quotidianamente in molti sperano in una svolta, in una novità che possa restituire al mondo dello sport un grande uomo, un atleta immenso.

#alexzanardi ci manchi molto… spero tu stia meglio….non si sente più parlare di te….❤️ Da tempo Sei sempre stato un esempio di forza per me

Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa. Alex Zanardi ❣️❣️ pic.twitter.com/5fERVB2hQ2 — Silvia 🍀maneska (@Silvialuciani21) August 16, 2024

Ma di Alex e soprattutto delle sue condizioni di salute, purtroppo, non si sa davvero nulla. Il messaggio riporta poi una citazione – forse la più iconica e sentita – che Zanardi anni fa disse, riferendosi alla perdita delle gambe che per molti avrebbe potuto rappresentare la fine della vita. Non per lui, che ebbe coraggio e audacia di trasformare il dramma in un nuovo meraviglioso inizio.

“Quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa”. Un momento di enorme commozione che ha coinvolto il web. E ancora una volta Alex non è rimasto solo, a combattere per tornare a sorridere, per sconfiggere una volta per tutte i tremendi eventi che hanno caratterizzato da anni la sua vita.