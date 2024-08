Alcaraz, stoccata senza precedenti: oltre al danno arriva la beffa

L’inconsueto comportamento di Carlos Alcaraz non smette di alimentare il dibattito: c’è l’intervento malizioso di un collega

Da non credere. Forse anche più dello stesso risultato finale della partita, visto che comunque dall’altra parte del campo c’era un campione magari avanti con l’età, ma comunque ancora in grado di sfoggiare colpi sensazionali dal suo repertorio. Da non credere la reazione nervosa che ha avuto Carlos Alcaraz, maestro del selfcontrol e ragazzo che affronta tutto col sorriso, durante il match con Gael Monfils.

Dopo aver strappato il servizio allo spagnolo nel terzo gioco del terzo set, il francese ha confermato il break sul suo turno di servizio, portandosi sul 3-1. A quel punto il 21enne, già 4 volte campione Slam, ha gettato violentemente la racchetta a terra tre volte, distruggendola. Un comportamento mai avuto in passato, nella sua pur giovanissima carriera, dall’iberico.

Una reazione violenta che potrebbe far parte, come accaduto nei primi anni di carriera, a Novak Djokovic e che oggi fa parte del bagaglio comportamentale di Andrey Rublev, ad esempio.

Lui però, Carlitos, mai era andato nemmeno vicino ad esternare la sua rabbia così. Ammirevoli sono state poi le scuse che l’erede designato di Rafa Nadal – a proposito, il maiorchino è ancora immacolato nel computo di questi atti di nervosismo – ha voluto fare a tutti attraverso i suoi profili social. A qualcuno però, e parliamo di colleghi del tennista spagnolo, qualcosa proprio non è andata giù in questa vicenda. Sempre attraverso i social, l’atleta francese ha voluto dire la sua sull’accaduto.

Moutet sarcastico: “Quando lo faccio io…”

Tra i tennisti abbastanza avvezzi a comportamenti sopra le righe nel rettangolo di gioco, c’è certamente Corentin Moutet, recentemente affrontato anche da Jannik Sinner nel teatro del Philippe-Chatrier, al Roland Garros. Spesso criticato per lo sconsiderato comportamento talvolta tenuto o contro l’arbitro o contro lo strumento del mestiere, il 25enne transalpino ha commentato quanto accaduto a Cincinnati.

When I do it I’ve got “mental issue” 😂 https://t.co/b3t2lgolTg — Corentin Moutet (@moutet99) August 16, 2024

“Quando lo faccio io ho un ‘problema mentale'” è il post pubblicato su X da Moutet, che ha riwittato il video che immortala il reiterato gesto del campione spagnolo. Il francese ha poi dato un’ulteriore spiegazione alle sue caustiche parole: “Non giudico Carlos qui, ovviamente. È già una leggenda e si comporta in modo incredibile. Mi sto prendendo gioco di come la reazione del commentatore possa essere diversa per lo stesso gesto“, ha concluso.