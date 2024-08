Champions League, qualificazioni: Lilla favorito con lo Slavia Praga. Trasferta insidiosa per il Galatasaray

Si fanno sempre più interessanti le sfide valide per la fase preliminare della prossima edizione della Champions League. Tra oggi e mercoledì si giocheranno sette gare d’andata: diamo un’occhiata a quelle più interessanti!

Tra le tre partite in programma questa sera spicca sicuramente Lilla-Slavia Praga. I francesi sono stati in grado di superare il Fenerbahce al turno precedente, soffrendo non poco soprattutto nella gara di ritorno; i cechi sono invece arrivati ad un filotto di sei gare di fila, compreso il doppio confronto con i belgi del Royale Union. Affascinante l’ipotesi legata alla possibilità che una delle due squadre non riesca ad andare a segno: da provare il “NoGoal”, su Planetwin365 a 1,75, su WilliamHill 1,78 e su Betclic 1,72. Molto allettante anche la quota del “Parziale-finale X/1”, su Planetwin365 a 4,50; su WilliamHill 4,60, mentre su Betclic la quota è di 3,83.

Sempre questa sera si giocherà Dinamo Zagabria-Qarabag. I croati hanno cominciato al meglio la stagione in patria facendo bottino pieno nelle tre gare, mentre gli azeri hanno vinto le prime due partite di campionato, oltre che la sfida decisiva al turno precedente in casa del Ludogorets. Segnaliamo la proposta “Goal”, ipotizzando che entrambe le squadre possano andare a segno nei 90 minuti di gioco: su Planetwin365 parliamo di 1,69 volte la posta; su Unibet 1,68 e su Betclic 1,65.

Trasferta insidiosa per il Galatasaray di Okan Buruk, atteso dallo Young Boys a Berna. Icardi e compagni vengono da una bruciante sconfitta in Supercoppa turca contro i rivali storici del Besiktas, ma sono riusciti poi a riscattarsi vincendo le prime due gare di campionato. Trend sorprendentemente negativo per i ragazzi di Rahmen, ancora a secco di vittorie in patria dopo cinque turni (tre sconfitte e due pareggi). Tra le varie ipotesi segnaliamo il risultato esatto 2-1 in favore del Galatasaray: parliamo di 8,50 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill e su Betclic 7,50. Da provare anche l’Over 2,5, su Planetwin365 a 1,68 mentre su Unibet è 1 ,70 e Betclic è a 1,65.

Di non facile lettura il match tra Dynamo Kiev e Salisburgo, in programma mercoledì sera. Gli ucraini si sono imposti in cinque delle sei gare ufficiali disputate in questa nuova stagione, proprio come gli austriaci. Potrebbero andare entrambe a segno nei 90 minuti di gioco? Sicuramente, ma è estremamente allettante la quota del “GG Special”, ipotizzando almeno una rete per parte già durante il primo tempo: si parla di 3,65 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 3,20 e su WilliamHill 3,50.