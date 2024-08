Chi è Mbangula, nuovo gioiello dalla Juve Next Gen: “È un sogno”

L’esordio della Juventus di Thiago Motta è all’insegna della sorpresa: un 3-0, quello al Como, che sa di ventata d’aria fresca e che riporta entusiasmo e sogni di gloria in un ambiente che non aspettava altro, dopo una stagione altalenante.

Aria fresca che porta direttamente dal Belgio il classe 2004 Mbangula, prelevato dall’Anderlecht e che ha fatto tutta la trafila in bianconero dall’Under 17 fino alla Next Gen e all’esordio in prima squadra di ieri. Condito da un bel gol.

Una serata che sa di svolta, di nuovo ciclo, visto che la stagione targata Giuntoli-Thiago Motta è partita senza tante mezze misure, con tagli forti sulla rosa e con anche la promozione di alcuni giovani come lui, in attesa degli arrivi dal mercato. “È pazzesco” – dice lui a fine partita – “è un sogno. Davvero un’emozione particolare: la prima volta in A, la prima volta con la prima squadre in partite ufficiali… non so neanche cosa dire. Quando ho fatto il primo gol ho pensato fosse un sogno”.