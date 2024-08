Djokovic, aggiornamento importantissimo poco fa: ha deciso, mancano pochi giorni

Sembrano esserci ormai pochi dubbi sulla decisione di Novak Djokovic. E’ tutto pronto per il campione olimpico

Lo abbiamo lasciato commosso, in lacrime, sul Philippe Chatrier con la medaglia d’oro olimpico al collo, unico trofeo che mancava in una carriera unica e, di fatto, irripetibile.

Si è preso l’ultima grande soddisfazione che gli mancava, Novak Djokovic. Un trionfo memorabile alle Olimpiadi per chiudere il cerchio di un’epopea sportiva che ora può proseguire e concludersi senza più il possibile rimpianto per la mancata conquista di quel titolo che, conoscendo Nole, avrebbe rappresentato un cruccio nonostante 99 tornei vinti finora in carriera, di cui 24 Slam.

Conquistato l’agognato oro olimpico a Parigi, Djokovic si è concesso due settimane di riposo con conseguente forfait dai due Masters di Montreal e Cincinnati. In quest’ultimo, peraltro, era campione in carica. Senza la difesa dei punti ottenuti lo scorso anno, il serbo rischiava il sorpasso nel ranking Atp da parte di Alcaraz al secondo posto, scenario che non si è concretizzato a causa dell’eliminazione al debutto di quest’ultimo contro Monfils.

Djokovic, la decisione per lo Us Open: il video conferma tutto

Un incrocio di risultati e di classifica che avrà importanti risvolti in vista dello Us Open, ultimo Slam della stagione al via da lunedì prossimo a Flushing Meadows. Tra le indiscrezioni circolate dopo la conclusione delle Olimpiadi c’era anche quella di un possibile forfait di Djokovic per il Major newyorchese, scenario che sembra definitivamente scongiurato. Lo conferma un video pubblicato nelle scorse ore su X in cui si vede Djokovic impegnato in una sessione di allenamento su un campo in cemento, indizio inequivocabile di una sua partecipazione allo Slam di cui, peraltro, è detentore del titolo.

Nella breve clip, si vede Djokovic colpire di dritto da fondo campo. Ai più attenti non sarà sfuggito un particolare decisivo. E’ sparita, infatti, la vistosa fasciatura che Nole ha indossato sul ginocchio operato lo scorso giugno nel corso dei match di Wimbledon e delle Olimpiadi. La guarigione, dunque, si è completata del tutto anche se, come abbiamo visto a Parigi, anche non al meglio Djokovic può sempre vincere ogni torneo cui partecipa.

Allo Us Open, Nole proverà a interrompere il digiuno di titoli iniziato nel 2024. È incredibile – pensando ai suoi risultati fino allo scorso anno – ma Djokovic non ha ancora vinto un torneo Atp o Slam quest’anno ad eccezione delle Olimpiadi.

Djokovic practising without his knee protection for the first time since his injury at Roland Garros. Good to see ahead of the US Open 🇺🇸 The last *full* season that Novak went without any Major title was 2010, let’s see if he can continue the streak 🏆pic.twitter.com/xXmtBvW0DC — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 18, 2024

L’ultima volta che il serbo è rimasto a zero titoli in una stagione è stato nel 2005. A New York, il serbo sarà la seconda testa di serie del seeding, preceduto da Jannik Sinner. In terza posizione c’è Alcaraz che potrebbe essere accoppiato con uno dei due rivali nella potenziale semifinale.