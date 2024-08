Inter, evitare cali di concentrazione. E intanto si pensa al mercato

Un avvio a rilento che dev’essere preso come spunto per migliorare ed evitare altri passi falsi: dopo il 2-2 contro il Genoa, l’Inter è tornata al lavoro in vista della prossima giornata di campionato. La sfida del Ferraris ha dimostrato come la squadra nerazzurra sia ancora in fase di rodaggio, nonostante la colonna vertebrale sia la stessa dello scorso anno. Inzaghi deve lavorare per far sì che l’attenzione resti al massimo livello, ma è chiaro che la gara di sabato ha dimostrato come la coperta dell’Inter, soprattutto in difesa, al momento sia molto corta.

Le precarie condizioni fisiche di de Vrij impongono di tornare sul mercato, ed è per questo motivo che la dirigenza nerazzurra sta premendo col piede sull’acceleratore, direzione Argentina. L’obiettivo per rinforzare il reparto arretrato resta Ezequiel Palacios, nome in orbita ormai da diversi giorni: il cartellino del calciatore è del Talleres ma attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia, continuano però i dialoghi con il suo club di proprietà. Si lavora su cifre e percentuali di una futura rivendita, l’Inter ora ha la preferenza del calciatore. Un rinforzo in prospettiva che andrà subito a far parte dell’ingranaggio di Inzaghi, nella speranza che questa stagione possa portare altre vittorie entusiasmanti.